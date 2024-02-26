Sakarya'da mısır yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan mısır yüklü TIR devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada, mısırlar çevreye savruldu.

Sakarya'da mısır yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

’nın Taraklı ilçesinde Ö.Ç. idaresindeki mısır yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan TIR, yol kenarına devrildi. Sürücü yaralanırken, dorsede bulunan mısırlar ise yola ve tarlaya döküldü.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yaralı sürücü araç içerisinden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Ö.Ç, hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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