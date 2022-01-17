Sakarya'da nişana katılan 91 kişi zehirlendi

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen 91 kişi hastanelik oldu. Kişilerin ilçede bir nişan yemeğine katıldığı belirtildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.01.2022 - 13:19

Sakarya'da nişana katılan 91 kişi zehirlendi

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'nın Kocaali ilçesinde nişan merasiminde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 91 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Yayla Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda dün akşam yapılan nişan merasiminde tavuklu pilav ikram edildi.

Yemekten yiyen 91 kişi, bir süre sonra baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Kocaali ve çevre ilçelerdeki hastanelerde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişiler, daha sonra taburcu edildi.

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