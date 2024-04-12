Sakarya’da sır ölümler: Koku gelen evden iki ceset çıktı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir evde iki kişinin cansız bedenleri bulundu. Kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerin cenazeleri morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili olarak çalışma başlattı.

Sakarya’da sır ölümler: Koku gelen evden iki ceset çıktı

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’nın Karasu ilçesinde bir evde 2 kişi ölü bulundu.

Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi’ndeki 5 katlı binanın 3. katındaki daireden yoğun koku gelmesi üzerine vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, girdikleri evde 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Sakarya’da sır ölümler: Koku gelen evden iki ceset çıktı - 1

Kimlikleri henüz belirlenemeyen bu kişilerin cenazeleri, olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili araştırma başlattı.

Aynı evde 2 Nisan 2023’te de kolonya içtikten sonra fenalaştığı iddia edilen bir kişinin ölü bulunduğu öğrenildi.

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