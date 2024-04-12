Sakarya’da sır ölümler: Koku gelen evden iki ceset çıktı

Kimlikleri henüz belirlenemeyen bu kişilerin cenazeleri, olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polis, olayla ilgili araştırma başlattı.



Aynı evde 2 Nisan 2023’te de kolonya içtikten sonra fenalaştığı iddia edilen bir kişinin ölü bulunduğu öğrenildi.