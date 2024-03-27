Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Sakarya'da polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.



İstanbul'dan Adapazarı ilçesine uyuşturucu madde getirecekleri tespit edilen kişilere yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı.



Şüphelilerin araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda, 58 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 2 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 75 bin lira ele geçirildi.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin