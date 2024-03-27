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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Sakarya'da 58 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabancalar ve 75 bin liranın ele geçirildiği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

'da polis ekipleri, madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul'dan Adapazarı ilçesine uyuşturucu madde getirecekleri tespit edilen kişilere yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda, 58 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 2 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 75 bin lira ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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