Sakarya’da feci olay: Oğlu kendisini yaktı, annesi müdahale ederken yandı

Korkunç olay, Akyazı ilçesi Erdoğdu Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, geçtiğimiz hafta annesi M.Y.’den (64) geçtiğimiz hafta bir miktar para alan ve tekrar isteyince ret cevabı ile karşılaşan Ö.Y. (42) öfkelendi.

Ö.Y., maddi ve ailevi sorunları iddiası ile benzin bidonu ile kendisini yakmaya çalıştı. Bu sırada alevler, olaya müdahale etmeye çalışan 64 yaşındaki M.Y.’ye sıçradı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz kadın, ilk olarak Akyazı İlçe Devlet Hastanesi’ne buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.