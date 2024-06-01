Sakaryaspor-Bodrum FK maçı: Yanıcı maddeyle ilgili iki kişi gözaltında

Adana'da Sakaryaspor-Bodrum FK arasında oynanan Trendyol 1. Lig play-off final maçında, reklam panolarının altında saklanmış çantada çok sayıda meşale, sis bombası ve torpil bulunmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Sakaryaspor-Bodrum FK maçı: Yanıcı maddeyle ilgili iki kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü, Yeni Stadı'nda 30 Mayıs'ta oynanan Sakaryaspor-Bodrum FK maçı öncesi reklam panosu altındaki çanta içerisinde çok sayıda meşale, sis bombası ve torpil bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Stadın güvenlik kameralarını inceleyen polis, çantanın Sakaryaspor malzeme sorumlusu O.K. tarafından stada getirildiğini ve soyunma odası girişinde stat reklam panosu görevlileri N.S. ve H.A'ya verildiği belirlendi.

Çantayı reklam panosu altına sakladığı tespit edilen görevliler N.S. ve H.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyet müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Malzeme sorumlusu O.K'nin ifadesinin de Sakarya'da alınacağı öğrenildi.

5 DAKİKA ARA VERİLMİŞTİ

Sakaryaspor-Bodrum FK play-off final maçının 1. dakikası içinde Sakaryaspor taraftarlarının bulunduğu tribünlerden sahaya yanıcı maddeler atılması nedeniyle hakem Abdulkadir Bitigen, oyunu bir süre durdurarak anons yaptırmıştı.

Atılan maddelerin temizlenmesinin ardından Abdulkadir Bitigen, yaklaşık 5 dakika ara verilen maçı hakem atışıyla başlatmıştı.

Sakaryaspor'u normal süresi 1-1 biten ve uzatmaya giden maçta 3-1 mağlup eden Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olmuştu.

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