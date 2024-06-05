Salça bidonundan uyuşturucu çıktı

Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada salça kavanozunun içerisine gizlenmiş halde 153 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Salça bidonundan uyuşturucu çıktı

Kente getirileceği yönünde bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu aracı -Kon karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durdurdu.

Aracı arayan ekipler mandalina kasasında bulunan salça kavanozundan şüphelenerek kavanozu bir şiş yardımıyla kontrol etti.

Yapılan incelemede kavanozun ortasında farklı bir madde olduğunu belirleyen ekipler ardından kavanozun içerisindeki salçayı boşalttı. Ekipler daha sonra kavanoza poşete sarılmış halde zulalanmış uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından araçta bulunan S.K. isimli şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken ele geçirilen uyuşturucunun miktarının ise 153 gram olduğu belirlendi.

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