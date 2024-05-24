Salça kovalarından 14 tabanca çıktı

Diyarbakır'da polis ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, çevre illerden çok sayıda silahın kaçak yollarla kentte getirileceği bilgisini aldı.



Yapılan çalışmalar ve takip sonucunda kent girişindeki uygulama noktasında, şüpheli bir otomobil durduruldu.

