Salça kovalarından 14 tabanca çıktı

Diyarbakır'da salça kovalarına gizlenmiş 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Salça kovalarından 14 tabanca çıktı

'da polis ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, çevre illerden çok sayıda silahın kaçak yollarla kentte getirileceği bilgisini aldı.

Yapılan çalışmalar ve takip sonucunda kent girişindeki uygulama noktasında, şüpheli bir otomobil durduruldu.

Salça kovalarından 14 tabanca çıktı - 1

Otomobilde yapılan aramada, salça kovalarına gizlenmiş 14 ruhsatsız tabanca, 65 şarjör, 40 yiv ve setleri bulunan namlu, 40 fişek yatağı, 80 tabanca pimi ve 100 fişek bulundu.

Salça kovalarından 14 tabanca çıktı - 2

Otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı.

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