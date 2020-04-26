Salda Gölü'nden 24 saat canlı yayın

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Burdur'daki Salda Gölü'nde koruma çalışmalarının takip edilebilmesi için bölgeye kurulan kamera sistemi ile 24 saat canlı yayın yapıldığı bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin cennet köşelerinden Salda Gölü’nün korunması, koruma çalışmalarımızın da vatandaşlarımızca anbean takip edilebilmesi için bölgeye kurduğumuz kamera sistemiyle 24 saat canlı yayın yapıyoruz" denildi.

Yayının, "www.saldagolu.gov.tr" adresinden izlenebileceği belirtildi.



Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'nde iş makinesiyle çalışma yapılması tepkilere neden olmuş, yüklenici firma yetkilileri hakkında soruşturma başlatılmıştı.