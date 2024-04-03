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Saman balyaları alev alev yandı

Kahramanmaraş’ta çıkan yangında saman balyaları alev alev yandı.

Saman balyaları alev alev yandı

, Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde çıktı.

Arazi ortasına istiflenen yığılı saman balyaları henüz çıkış nedeni belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Çevredekilerin söndüremediği yangına ihbar üzerine, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 4 itfaiye aracı sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı. Yangın sonrası jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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