Şampiyonluk konvoyunda kaza: 2 yaralı

Düzce’de Galatasaray’ın şampiyonluk konvoyunda otomobil aydınlatma direğine çarparak savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Şampiyonluk konvoyunda kaza: 2 yaralı

Kaza Karahacı Musa Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre Çamköy istikametinden istikametine seyir halinde olan İ.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak savruldu.

Araç sürücüsü kazanın ardından bölgeden uzaklaşırken araç içerisinde bulunan Z.K. ve B.Y. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile trafik tek şeritten verilirken aracın kaldırılmasının ardından kaza normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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