Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Haziran 2024

Samsun için hava durumu bugün nedir? Samsun için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Samsun için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Samsun yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Samsun için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Haziran 2024
Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. Yarın için Samsun hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°. 3 Haziran 2024 Pazartesi Samsun hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 4 Haziran 2024 Salı Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 5 Haziran 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

27

/

16

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

29

/

17

Pazartesi

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

31

/

18

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

32

/

18

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

28

/

18

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