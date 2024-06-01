Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Haziran 2024

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. Yarın için Samsun hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°. 3 Haziran 2024 Pazartesi Samsun hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 4 Haziran 2024 Salı Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 5 Haziran 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°.