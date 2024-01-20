Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için Samsun hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 8°. 22 Ocak 2024 Pazartesi Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. 23 Ocak 2024 Salı Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. 24 Ocak 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°.