Samsun Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Samsun Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Samsun Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.



Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılıyor.



Saat 00.32 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: %83.92



CHP adayı Cevat Öncü: 174.798 - Oyların yüzde 26.82'si



AK Parti adayı Halit Doğan: 272.865 - Oyların yüzde 41.87



Samsun İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Samsun YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.