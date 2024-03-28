Samsun'da 7 kişi, 5 bin 620 sentetik ecza hapı ile yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



Ekipler yaptıkları aramalarda, 5 bin 620 sentetik ecza hap, 209 gram sentetik uyuşturucu, 1,5 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 13 tabanca mermisi ve 5 kartuş ele geçirdi.



"Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 6 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi ve 4'ü suça sürüklenen çocuğun aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı.



Gözaltına alınanlar polislerce emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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