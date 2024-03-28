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Samsun'da 7 kişi, 5 bin 620 sentetik ecza hapı ile yakalandı

Samsun'un İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı.

Samsun'da 7 kişi, 5 bin 620 sentetik ecza hapı ile yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, belirlenen adreslere düzenledi.

Ekipler yaptıkları aramalarda, 5 bin 620 sentetik ecza hap, 209 gram sentetik uyuşturucu, 1,5 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 13 tabanca mermisi ve 5 kartuş ele geçirdi.

" madde kullanmak" suçundan 6 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi ve 4'ü suça sürüklenen çocuğun aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı.

Gözaltına alınanlar polislerce emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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