Samsun'da acı olay: Oğlunun düğününde hayatını kaybetti

Samsun'un Alaçam ilçesinde oğlunun düğününde lamba takmak için çıktığı aydınlatma direğinde akıma kapılan İrfan Bozkurt (50) hayatını kaybetti.

Samsun'da acı olay: Oğlunun düğününde hayatını kaybetti

Taşkelik Mahallesi'nde evinin bulunduğu Aşağı Sokak'ta oğlu Gürkan Bozkurt'un düğününde lamba takmak için çıktığı aydınlatma direğinde akıma kapılan Bozkurt, zemine düştü.

Yakınlarının bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Alaçam Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada yapılan müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İrfan Bozkurt, yolda yaşamını yitirdi.

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