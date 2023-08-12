Samsun'da acı olay: Oğlunun düğününde hayatını kaybetti

Taşkelik Mahallesi'nde evinin bulunduğu Aşağı Sokak'ta oğlu Gürkan Bozkurt'un düğününde lamba takmak için çıktığı aydınlatma direğinde akıma kapılan baba Bozkurt, zemine düştü.



Yakınlarının bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Alaçam Devlet Hastanesi'ne götürdü.



Burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İrfan Bozkurt, yolda yaşamını yitirdi.



