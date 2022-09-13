Samsun'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.09.2022 - 08:58

Samsun'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
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'un Ayvacık ilçesi Yeşilçam Mahallesi'nde daha önce husumetleri olduğu öğrenilen S.Ö. (23), Ş.Ö. (50) ve E.Ö. (35) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö., tüfekle Ş.Ö. ve E.Ö.'ye ateş açtı.

Vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ş.Ö. ve E.Ö., Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan akrabalar hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinden kaçan S.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

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