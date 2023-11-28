Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.



Operasyonlarda, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti yapma, terör örgütüne üye olma, silahlı yağma, dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 28 kişi gözaltına alındı.



Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 22 kesici alet ele geçirdi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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