Samsun'da eski eşe sokak ortasında şiddet

Alınan bilgiye göre, şüpheli İbrahim Z. 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için eski eşi E.M ile buluşmak istedi.



Karşıyaka Mahallesi'ndeki meydanda buluşan İbrahim Z. ve E.M arasında bir süre sonra tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Z. eski eşini darp etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olayı yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan E.M tedavisinin ardından taburcu edildi.





Kadının yüzünde ve kafasında darp sonucu ezikler oluştuğu öğrenildi.



İbrahim Z. ise Canik Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu tarafından gözaltına alındı.



Bu arada, kadının, çocuğunun gözü önünde darp edilmesi bir cep telefonu kamerasınca kayıt edildi.



Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Çiftin 3 yıl önce boşandığı öğrenildi.



ALTUN: KAN DONDURAN VAHŞET



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından "Samsun’da yaşanan kan donduran vahşet hepimizi derin bir öfkeye sevketti. Gözü dönmüş cani, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı. Bu vahşetin hesabı en ağır şekilde sorulacaktır. Olayın yakından takipçisiyiz. Şiddete uğrayan anne ile biricik evladının yanındayız." açıklamasında bulundu.



BAKAN GÜL: FAİLİN YAPTIĞI YANINA KAR KALMAYACAK



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kar kalmayacak." ifadelerini kullandı.

BAKAN SELÇUK: DAVAYA MÜDAHİL OLACAĞIZ



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Samsun'da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir kadının, sokakta, çocuğunun gözü önünde ağır şiddete maruz kaldığı haberi, tüm Türkiye’yi üzdü. Samsun’daki olayda 112 Acil Ekibimiz, 21.11’de gelen çağrı üzerine 21.16’da hastaya, 21.20’de hastaneye ulaştı. Şu an Eğitim Araştırma Hastanesinde olan hastanın hayati sorunu yok" açıklamasında bulundu.



SAMSUN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



Samsun Valiliği, Canik ilçesinde yaşanan kadına şiddet olayıyla ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“06 Mart 2021 Cumartesi günü akşam saatlerinde ilimizde meydana gelen kadına yönelik şiddet olayıyla ilgili olarak saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde İ.Z. isimli şahıs, eski eşi E.M.’yi darp etmiş ve ihbar üzerine olay yerine giden kolluk kuvvetlerimiz tarafından İ.Z. gözaltına alınmış olup soruşturma devam etmektedir. Kafasında darbeler olduğu belirlenen ve kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden müşteki E.M.’nin durumu yakinen takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”