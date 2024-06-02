Samsun'da narkotik denetimi: 25 kişi yakalandı

Samsun'da Narkotik Vaka Analiz Sistemi verileri kullanılarak gerçekleştirilen denetimlerde 25 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik denetimi: 25 kişi yakalandı

'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, NARVAS verileri doğrultusunda, İlkadım ile Canik ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Adreslerde ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 136 gram sentetik uyuşturucu, 367 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, hassas terazi, 31 kartuş, 9 fişek, 5 uyuşturucu madde kullanım aparatı ile 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

" Madde Ticareti Yapmak" suçundan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlünün de aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 2'sinin de "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan arandığı tespit edildi.

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