Samsun'da orman yangını: 2 dekar alan zarar gördü

Samsun'un Havza ilçesi Kılavuz Ormanı 19 Mayıs Mahallesi mevkiinde çam ağaçlarının bulunduğu bölgede yangın çıktı.



Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ile Kavak Orman İşletme Müdürlüğü ve Havza Orman İlçe Şefliği ekiplerince müdahale edildi.



Su arazözlerinin de destek verdiği çalışma sırasında polis ekipleri de bölgede tedbir aldı.



Kısa sürede söndürülen ve yaklaşık 2 dekar alanda etkili olan yangın sonrası ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.



Yangını görerek ekiplere haber veren Recep Doruk, "Evde balkonda otururken alevleri gördüm. İtfaiye ve ambulansı aradık, onlar da hızlı şekilde müdahale etti." dedi.

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