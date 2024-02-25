Samsun'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Samsun'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde dün akşam saatlerinde Tolunay Kahrıman (38) idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüje çarpıp, takla atarak ters döndü.

Kazada, sürücü Tolunay Kahrıman ile Eser Kavas, Tuğrul Türkkaya ve Fuat Can Kavas yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan araç sürücüsü Kahrıman, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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