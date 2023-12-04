Samsun’da otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Samsun’un Kavak ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobil ikiye bölündü. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Samsun’da otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

, akşam saatlerinde ’un Kavak ilçesine bağlı Üçhanlar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Camcı yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Murat Ateş idaresindeki yolcu otobüsü ile çarpıştı.

İkiye bölünen otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan Oğuzhan Camcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan Ömer Faruk Durdu, Belgin Havsa Sarı ve Ahmet Utku Çolak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun’da otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı - 1

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Oğuzhan Camcı ve Hasan Camcı’nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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