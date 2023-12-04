Samsun’da otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Samsun’un Kavak ilçesine bağlı Üçhanlar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Camcı yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Murat Ateş idaresindeki yolcu otobüsü ile çarpıştı.

İkiye bölünen otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan Oğuzhan Camcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan Ömer Faruk Durdu, Belgin Havsa Sarı ve Ahmet Utku Çolak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.