Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 55 ADE 835 plakalı otomobil, Samsun-Ordu karayolu Dikbıyık mevkisinde bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Emrah Sezmiş'e (28) çarptı.



Kazada evli ve 2 çocuk babası Sezmiş, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Kaza sırasında otomobilde bulunan 3 kişinin gözaltına alındığı ancak hiçbirinin aracı kullandığını kabul etmedikleri öğrenildi.



Otomobil sürücüsünün belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.