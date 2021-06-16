Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi

Samsun'da bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı ancak hiçbiri aracı kullandığını kabul etmedi.

Anadolu Ajansı 16.06.2021 - 01:16

Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 55 ADE 835 plakalı otomobil, Samsun-Ordu karayolu Dikbıyık mevkisinde bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Emrah Sezmiş'e (28) çarptı.

Kazada evli ve 2 çocuk babası Sezmiş, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza sırasında otomobilde bulunan 3 kişinin gözaltına alındığı ancak hiçbirinin aracı kullandığını kabul etmedikleri öğrenildi.

Otomobil sürücüsünün belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

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