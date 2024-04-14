Samsun'da tartıştığı husumetlisini sokak ortasında bıçakladı

Olay, dün akşam saatlerinde Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; Ö.K.B. ile aralarında husumet bulunan R.Ç., sokakta karşılaştı. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada Ö.K.B., yanındaki bıçakla R.Ç.'yi bacaklarından yaralayıp, kaçtı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.

R.Ç. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.