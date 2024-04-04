Samsun'da trafik kazası: 5 kişi yaraladı

Hasan Çelebi Kurnaz idaresindeki otomobil, Ankara-Samsun kara yolu Taşkaracören Kavşağı'nda Arif Arslan'ın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.



Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Yasemin Kurnaz ile Fikret Mutlu yaralandı.



Bu sırada kaza nedeniyle aksayan trafikte duran Aydın Kansu yönetimindeki yabancı plakalı tıra da Veli Işır idaresindeki plakalı otomobil arkadan çarptı.



Otomobilde sıkışan Işır, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekiplerince araçtan çıkarıldı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Ladik ve Havza Devlet hastanelerine kaldırıldı.



Kazalar nedeniyle Ankara-Samsun kara yolu, Samsun istikametinde bir süre trafiğe kapalı kaldı.

