Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi yakalandı

Samsun'da uyuşturucu kullanma suçundan kesinleşmiş cezası bulunanların da aralarında olduğu 10 kişi yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi yakalandı
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Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ticareti yaptığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin de aralarında olduğu 10 kişiyi yakaladı.

Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 654,92 gram sentetik uyuşturucu, 463 sentetik ecza hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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