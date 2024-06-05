Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Teknik takip sonucu ilçe merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, yaklaşık 165 gram uyuşturucu ile hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S, Z.A, K.Y, H.A. ve B.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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