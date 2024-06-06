Sanal oyunda bilgileri ele geçirildi: Adına 25 farklı firmadan yemek sipariş edildi

Sipariş verilen restoranlardan birinin işletmecisi olan Ahmet Göçtürk, "Zaten, maliyetlerin yüksek olmasından dolayı zor şartlar altında hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu durumu bir şaka olarak gören şahıs, bizi ne kadar zarara soktuğunun farkında değil sanırım. Alın terimiz ve emeğimizle bu şekilde alay edilmesini hiç doğru bulmuyoruz. İnşallah bunu yapan hak ettiği cezayı alır" diye konuştu.



Polis, siparişi veren kişinin kimliğinin tespit edilmesi için inceleme başlattı.