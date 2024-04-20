Sancaktepe'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul Sancaktepe ilçesi Paşaköy Caddesi İSKİ Su Arıtma Tesisi girişinde saat 12.30 sıralarında iddiaya göre; seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek tesis girişinde park halindeki araca çarptı.
Çarpan araç sürücüsü yaralanırken, park halindeki otomobilde bulunan 1’i kadın 3 kişi sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Aracın arka koltuğunda sıkışan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Kurtarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
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