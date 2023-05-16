"Sandık sonuçları hatalı girildi" iddiaları

Bazı seçim bölgelerinde sandık sonuçlarının, ıslak imzalı tutanaklara kasıtlı olarak hatalı girildiğine yönelik iddialar gündemde yer alırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. CHP'nin YSK temsilcisinde de bu iddialara yönelik bir açıklama geldi.

"Sandık sonuçları hatalı girildi" iddiaları

"Sonuçlar hatalı girildi" iddialarına yönelik Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden  bir açıklama geldi. 

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "Bazı partilerin oyu sisteme "sıfır" veya eksik olarak yüklendi." iddiası, kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyondur." denildi.

Ankara'da gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan 'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu ise, iddaları sosyal medya üzerinden değil mahallinde takip ettiklerini söyledi.

Binlerce itiraz yapıldığını belirten Yakupoğlu, seçmenlerin kapalı devre çalıştığı için sistemi üzerinden yapılan itirazları görmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

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