"Sandık sonuçları hatalı girildi" iddiaları

"Sonuçlar hatalı girildi" iddialarına yönelik Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bir açıklama geldi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "Bazı partilerin oyu sisteme "sıfır" veya eksik olarak yüklendi." iddiası, kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyondur." denildi.
Ankara'da gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu ise, iddaları sosyal medya üzerinden değil mahallinde takip ettiklerini söyledi.
Binlerce itiraz yapıldığını belirten Yakupoğlu, seçmenlerin kapalı devre çalıştığı için YSK sistemi üzerinden yapılan itirazları görmelerinin mümkün olmadığını söyledi.
📌"Bazı partilerin oyu sisteme "0" veya eksik olarak yüklendi" iddiası kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyondur.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 16, 2023
➡️İddiaya konu görseller YSK değil, CHP'nin sistemine aittir. Tutanak ve YSK verileri doğruyken, bu veriler CHP sistemine yanlış girilmiştir. pic.twitter.com/yrOQzXaaFC