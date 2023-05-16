"Sandık sonuçları hatalı girildi" iddiaları

📌"Bazı partilerin oyu sisteme "0" veya eksik olarak yüklendi" iddiası kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyondur.



➡️İddiaya konu görseller YSK değil, CHP'nin sistemine aittir. Tutanak ve YSK verileri doğruyken, bu veriler CHP sistemine yanlış girilmiştir. pic.twitter.com/yrOQzXaaFC