Haberler 17.08.2022 - 10:06
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Şanlıurfa Birecik'teki saldırıda yaralanan asker şehit oldu.
Suriye'nin Ayn el-Arap bölgesindeki teröristler dün Çiçekalan Hudut Karakolu'na roketli saldırı düzenledi.
Saldırıda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu şehit olmuş, 4 asker de yaralanmışlardı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; hastaneye kaldırılan topçu sözleşmeleri er Enes Gazi Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.