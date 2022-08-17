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Şanlıurfa Birecik'teki saldırıda yaralanan asker şehit oldu.

Suriye'nin Ayn el-Arap bölgesindeki teröristler dün Çiçekalan Hudut Karakolu'na roketli saldırı düzenledi.

Saldırıda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu şehit olmuş, 4 asker de yaralanmışlardı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; hastaneye kaldırılan topçu sözleşmeleri er Enes Gazi Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

