Şanlıurfa Birecik'teki saldırıda yaralanan asker şehit oldu

SON DAKİKA HABERİ: Şanlıurfa'da Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen roketli saldırıda yaralanan Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haberler 17.08.2022 - 10:06

Şanlıurfa Birecik'teki saldırıda yaralanan asker şehit oldu

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

Birecik'teki saldırıda yaralanan asker şehit oldu.

Suriye'nin Ayn el-Arap bölgesindeki teröristler dün Çiçekalan Hudut Karakolu'na roketli saldırı düzenledi.

Saldırıda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu şehit olmuş,  4 asker de yaralanmışlardı. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; hastaneye kaldırılan topçu sözleşmeleri er Enes Gazi Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...