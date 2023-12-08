Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda 450 metrelik bakır kablo çalındı

Şanlıurfa GAP Havalimanı’ndaki soğutma sisteminden geçen borulardan 450 metre uzunluğunda bakır elektrik kablosu çalındı.



Havalimanı personeli yaptığı kontrolde elektrik kablo bağlantılarının kesik olduğunu görüp, hırsızlığı fark ederek yetkililere haber verdi.



Güvenlik kameralarında yapılan incelemelerde de herhangi bir sonuç alınamadı.

GAP Havalimanı - Şanlıurfa Yaşanan hırsızlık olayı nedeniyle havalimanın soğutma sistemi devre dışı kaldı.



Polis olayla ilgili olarak adli inceleme başlatırken, havalimanı yönetimi de idari soruşturma başlattı.