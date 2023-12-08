Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda 450 metrelik bakır kablo çalındı

Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda soğutma sisteminden geçen 450 metre uzunluğundaki bakır kablo çalındı. Hırsızlık nedeniyle havalimanındaki soğutma sistemi devre dışı kaldı. Hırsızlıkla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda 450 metrelik bakır kablo çalındı

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GAP ’ndaki soğutma sisteminden geçen borulardan 450 metre uzunluğunda bakır elektrik kablosu çalındı.

Havalimanı personeli yaptığı kontrolde elektrik kablo bağlantılarının kesik olduğunu görüp, hırsızlığı fark ederek yetkililere haber verdi.

Güvenlik kameralarında yapılan incelemelerde de herhangi bir sonuç alınamadı.

Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda 450 metrelik bakır kablo çalındı - 1 GAP Havalimanı - Şanlıurfa

Yaşanan olayı nedeniyle havalimanın soğutma sistemi devre dışı kaldı.

Polis olayla ilgili olarak adli inceleme başlatırken, havalimanı yönetimi de idari soruşturma başlattı.

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