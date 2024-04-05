Şanlıurfa Halfeti'de seçimler tekrarlanacak

Şanlıurfa Halfeti'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) belediye başkanı adayı Mehmet Karayılan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni önde tamamladı.

AK Parti, 2 Mart'ta usulsüz oy kullanımı ve geçersiz sayılan oyları gerekçe göstererek, İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

İlçe Seçim Kurulu itirazı usulden reddederken, karar bu kez İl Seçim Kurulu'na taşındı.

İl Seçim Kurulu, AK Parti'nin itirazını kabul ederek Halfeti'de belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerini iptal etti.

Halfeti'de 2 Haziran Pazar günü yeniden seçimler yapılacak.

