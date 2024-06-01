Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Haziran 2024

Şanlıurfa için hava durumu bugün nedir? Şanlıurfa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Şanlıurfa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Şanlıurfa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Haziran 2024
Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 3 Haziran 2024 Pazartesi Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 4 Haziran 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°. 5 Haziran 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

34

/

20

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

36

/

22

Pazartesi

Sıcak Hava
Sıcak Hava

38

/

24

Salı

Sıcak Hava
Sıcak Hava

42

/

25

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

41

/

27

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti siyasetinin taşıyıcı kolonları iştişare, müzakere ve katılımcılıktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti siyasetinin taşıyıcı kolonları iştişare, müzakere ve katılımcılıktır

Tarlada kilosu 15, markette 80 lira!

Tarlada kilosu 15, markette 80 lira!

Şarjdaki telefonun bataryası patladı, çıkan yangında 2 kardeş dumandan etkilendi

Şarjdaki telefonun bataryası patladı, çıkan yangında 2 kardeş dumandan etkilendi

14 yıldır kafatasındaki iğne parçacıklarıyla yaşıyor

14 yıldır kafatasındaki iğne parçacıklarıyla yaşıyor

1'inci Lig Play-Off Finali'nde stada meşale ve torpil sokan 2 kişiye gözaltı

1'inci Lig Play-Off Finali'nde stada meşale ve torpil sokan 2 kişiye gözaltı

Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler'den açıklama

Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler'den açıklama

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...