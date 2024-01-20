Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Şanlıurfa için hava durumu bugün nedir? Şanlıurfa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Şanlıurfa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Şanlıurfa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?
Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. 22 Ocak 2024 Pazartesi Şanlıurfa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 23 Ocak 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°. 24 Ocak 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

14

/

10

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

13

/

9

Pazartesi

Bulutlu
Bulutlu

15

/

9

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

11

/

7

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

9

/

3

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