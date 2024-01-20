Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. 22 Ocak 2024 Pazartesi Şanlıurfa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 23 Ocak 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°. 24 Ocak 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°.