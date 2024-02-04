Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Şubat 2024

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 6 Şubat 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 7 Şubat 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°.
Bugün
10/
4
Yarın
9/
6
Salı
16/
5
Çarşamba
15/
5
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