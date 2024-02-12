Şanlıurfa'da 5 araç birbirine girdi: 11 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı.



Konuklu Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Bulvarı'nda henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Kaza nedeniyle olay yerine 112 Acil Servis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.



Araçlarda sıkışan 11 yaralı, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak çeşitli hastanelere sevk edildi.



Kaza nedeniyle güzergahta aksayan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

