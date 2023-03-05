Şanlıurfa'da ağır hasarlı bina çöktü

SON DAKİKA HABERİ: Şanlıurfa'da ağır hasarlı 6 katlı bir bina çöktü. Enkazda arama çalışması başlatıldı. NTV'ye konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, enkazdan ses alındığını söyledi. Şanlıurfa Valisi Ayhan ise yaralanarak hastaneye kaldırılan bir vatandaşın hayati tehlikesi olmadığını belirtti.

Şanlıurfa'da ağır hasarlı bina çöktü
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'da kendiliğinden çöken hasarlı binada arama çalışması yapılıyor. 

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte Haliliye ilçesinde ağır hasarlı 6 katlı bir bina çöktü.

Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 

Binanın çökme anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Çöken binanın bulunduğu caddede park halinde araçların olduğu, araç ve yaya hareketliliğinin devam ettiği görülüyor. 

ÇÖKME ANI KAMERADA

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan olayla ilgili NTV'ye açıklamalarda bulundu. Yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını söyleyen Ayhan, "Vatandaşımızın hayati tehlikesi yok. Bir kişinin daha enkazda olma ihtimaline karşı çalışma yapılıyor." dedi.

"UYARILARI DİNLETMEKTE ZORLANIYORUZ"

Ağır hasarlı bina ile ilgili gerekli önlemlerin alınmış olduğunu dile getiren Ayhan, "Hukuki süreç olduğu için hemen yıkılma imkanı yok. Mutlaka bir önlem alınmıştır ama vatandaşlarımıza uyarıları dinletmekte zorluk yaşıyoruz. İkazlar yapıldı, suları elektrikleri kesildi. Bu konuda daha duyarlı olmamız gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de NTV'ye yaptığı açıklamada, enkazdan bir ses alındığını söyledi.

Binanın öncesinde boşaltılmış olduğunu dile getiren Beyazgül, "Bina yıkılacak binalar arasındaydı. Etrafındaki binalar da ağır hasarlı. Binaya giriş yasaklanmıştı." dedi.

Yıkım için yasal prosedürlerin beklendiğini belirten Beyazgül, "Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yıkılacaktı. Çevresindeki binalar boşaltılmış durumda. Hasarlı binaların olduğu yere güvenlik bantları çekilmişti." diye konuştu.

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