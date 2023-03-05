Şanlıurfa'da ağır hasarlı bina çöktü

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan olayla ilgili NTV'ye açıklamalarda bulundu. Yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını söyleyen Ayhan, "Vatandaşımızın hayati tehlikesi yok. Bir kişinin daha enkazda olma ihtimaline karşı çalışma yapılıyor." dedi.

"UYARILARI DİNLETMEKTE ZORLANIYORUZ"



Ağır hasarlı bina ile ilgili gerekli önlemlerin alınmış olduğunu dile getiren Ayhan, "Hukuki süreç olduğu için hemen yıkılma imkanı yok. Mutlaka bir önlem alınmıştır ama vatandaşlarımıza uyarıları dinletmekte zorluk yaşıyoruz. İkazlar yapıldı, suları elektrikleri kesildi. Bu konuda daha duyarlı olmamız gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de NTV'ye yaptığı açıklamada, enkazdan bir ses alındığını söyledi.

Binanın öncesinde boşaltılmış olduğunu dile getiren Beyazgül, "Bina yıkılacak binalar arasındaydı. Etrafındaki binalar da ağır hasarlı. Binaya giriş yasaklanmıştı." dedi.

Yıkım için yasal prosedürlerin beklendiğini belirten Beyazgül, "Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yıkılacaktı. Çevresindeki binalar boşaltılmış durumda. Hasarlı binaların olduğu yere güvenlik bantları çekilmişti." diye konuştu.