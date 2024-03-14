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Şanlıurfa'da biçerdöver ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde biçerdöver ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da biçerdöver ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Yardımcı Mahallesi mevkisinde, Hasan U.’nun kullandığı otomobil karşı yönden gelmekte olan A.Ş.’nin kullandığı biçerdöverle çarpıştı.

Kazada sürücü Hasan U. ile yanında bulunan İsmail Uğur (49) yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralı olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmail Uğur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasan U.'nun ise tedavisi sürüyor.

Biçerdöver sürücüsü A.Ş. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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