Şanlıurfa'da bir sokak ve 21 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da bir sokak ve 21 bina corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Anadolu Ajansı 12.06.2020 - 00:17

Şanlıurfa'da bir sokak ve 21 bina karantinaya alındı

İlişkili Haberler

SON DAKİKA: SON DAKİKA HABERİ... 11 Haziran corona virüs tablosu: Son 24 saatte 17can kaybı

SON DAKİKA: SON DAKİKA HABERİ... 11 Haziran corona virüs tablosu: Son 24 saatte 17can kaybı

Şanlıurfa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir sokak ve 21 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Hilvan ilçesinin Akçaören Mahallesi Geçitağzı Sokağı'nın tamamı ile Eyyübiye'de 4, Haliliye'de 7, Karaköprü'de 6, Viranşehir'de 3 ve Siverek ilçesinde 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, kentteki 3 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

KARANTİNA 3 MİLYON CAN KURTARDI

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...