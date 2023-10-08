Şanlıurfa'da erkek hemşireye şiddet: Saldırgan hakkında tutuklama kararı

Kadir Fatih S. isimli şahıs, Şanlıurfa'da Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nin acil servisinde hasta eşine iğne yapan hemşire Mehmet Şah Bilge'ye saldırıp, burnunu kırmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Kadir Fatih S., serbest bırakılmıştı.

Bakan Koca, saldırgan hakkında tutuklama kararı verildiğini duyurdu.

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli erkek hemşire arkadaşımıza şiddet uygulayan, önce tutuksuz yargılama kararı verilen saldırgan hakkında, savcılığın tutuklu yargılama talebi üzerine bu yönde karar çıkmıştır. Şu an firari olan saldırgan aranmaktadır. En kısa zamanda cezasını çekmeye başlayacağına inanıyoruz."

