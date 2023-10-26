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Şanlıurfa'da feci kaza: 2 kişi öldü

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobilin üst geçidin ayağına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da feci kaza: 2 kişi öldü

, - Diyarbakır kara yolunun GAP Bulvarı mevkisinde meydana geldi. Bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı.

Feci kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve hayatını kaybettiği belirlenen 2 kişinin cenazesi, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından güçlükle çıkarılarak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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