Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi: 150 öğrenci hastanelik oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 okuldaki 150 öğrenci, öğle vakti yedikleri yemekten sonra rahatsızlanınca hastanede tedaviye alındı.

Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi: 150 öğrenci hastanelik oldu

Siverek'te taşımalı eğitim kapsamındaki Çıkrık Şehit Orhan İlkarlı İlkokulu ile Şehit Hamit İris Ortaokulu'nda öğle vaktinde bezelye ile pilav yiyen öğrenciler rahatsızlandı.

Kusma, ishal ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrenciler için okula çok sayıda ambulans sevk edildi.

Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi: 150 öğrenci hastanelik oldu - 1

Yemekten zehirlendiği belirlenen 150 öğrenci, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Siverek Kaymakamı Musa Aydemir hastaneye gelirken, öğrenciler tedavileri sonrası taburcu edildi. İncelenmek üzerine yemeklerden numune alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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