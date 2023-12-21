Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi: 150 öğrenci hastanelik oldu

Siverek'te taşımalı eğitim kapsamındaki Çıkrık Şehit Orhan İlkarlı İlkokulu ile Şehit Hamit İris Ortaokulu'nda öğle vaktinde bezelye ile pilav yiyen öğrenciler rahatsızlandı.

Kusma, ishal ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrenciler için okula çok sayıda ambulans sevk edildi.