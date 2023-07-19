Şanlıurfa’da iki aile arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Tedaviye alınan diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ölüm haberine alan Önay ailesinin yakınları kavgaya karışan tarafların ev ve arabalarını ateşe verdi. Kavga nedeniyle jandarma ve polis mahallede yeni bir olay yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi aldı. Jandarma kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.