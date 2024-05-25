Şanlıurfa'da korkutan yangın: Kadın ve çocukları itfaiye ekipleri kurtardı

Yangın, Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde buluna 4 katlı bir binanın giriş katında çıktı.
İddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı olarak çıkan yangın kısa sürede binayı sardı.
Binada 5 kişilik bir aile mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 5 kişiyi mahsur kaldıkları daireden çıkararak kurtardı.
Kurtarılan 5 kişi ambulanslara konularak hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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