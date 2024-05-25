Şanlıurfa'da korkutan yangın: Kadın ve çocukları itfaiye ekipleri kurtardı

Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da korkutan yangın: Kadın ve çocukları itfaiye ekipleri kurtardı

, Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde buluna 4 katlı bir binanın giriş katında çıktı.

İddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı olarak çıkan yangın kısa sürede binayı sardı.

Binada 5 kişilik bir aile mahsur kaldı.

Şanlıurfa'da korkutan yangın: Kadın ve çocukları itfaiye ekipleri kurtardı - 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 5 kişiyi mahsur kaldıkları daireden çıkararak kurtardı.

Kurtarılan 5 kişi ambulanslara konularak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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