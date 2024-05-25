Şanlıurfa'da korkutan yangın: Kadın ve çocukları itfaiye ekipleri kurtardı

İddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı olarak çıkan yangın kısa sürede binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 5 kişiyi mahsur kaldıkları daireden çıkararak kurtardı.

Kurtarılan 5 kişi ambulanslara konularak hastaneye kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.