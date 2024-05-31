Şanlıurfa'da "Leopar keleri" görüntülendi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kertenkele türü olan "Leopar keleri" görüldü.

Şanlıurfa'da "Leopar keleri" görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Biyolojik Çeşitlilik İzleme ve Envanter Projesi kapsamında Birecik ilçesi kırsalında ekiplerce gözlem çalışması yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde yaşayan en büyük gece keleri (Gekko) türü olan Leopar keleri, Biyolojik Çeşitlilik İzleme ve Envanter Projesi kapsamında gözlemlendi.

Şanlıurfa'da "Leopar keleri" görüntülendi - 1

Boyları 25 santime kadar ulaşan tür, çekirge, akrep, örümcek ve diğer böcek türleri ile beslenmektedir. İnsanlar için zararsız olan Leopar keleri çiftçi dostudur. 'de şimdiye kadar sadece ilinde tespit edildiğinden izlemeye konu edilen bayrak türlerimizden biridir."

Şanlıurfa'da "Leopar keleri" görüntülendi - 2

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