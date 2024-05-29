Şanlıurfa’da lise öğrencisi Senem’den 5 gündür haber yok

Şanlıurfa’da geçen cuma günü evinden ayrılan 9’uncu sınıf öğrencisi Senem Han’dan haber alınamıyor. Ekipler genç kızın sulama kanalı çevresinde tek başına yürüdüğü görüntülere ulaştı ancak Senem henüz bulunamadı. Han ailesi, kızlarından gelecek iyi haberi bekliyor.

Şanlıurfa’da lise öğrencisi Senem’den 5 gündür haber yok

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

’da lise öğrencisi 14 yaşındaki Senem Han’dan 5 gündür haber yok.

Mustafa ve Kendure Han çiftinin 6 çocuğunun 3’üncüsü Senem Han, 24 Mayıs sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmedi.

Aramalarına rağmen kızlarına ulaşamayan aile, polise kayıp ihbarında bulundu.

Çalışma başlatan polis, Senem’in bulunması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.

Şanlıurfa’da lise öğrencisi Senem’den 5 gündür haber yok - 1

Ekipler yaptıkları incelemede Senem’in evden ayrıldıktan sonra Karşıyaka Mahallesi’nden geçen sulama kanalı çevresinde tek başına yürüdüğü görüntülere ulaştı.

Ancak Senem, henüz bulunamadı.

Han ailesi, kızlarından gelecek iyi haberi bekliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ: TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı

SON DAKİKA HABERİ: TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı

Altay tankı seri üretime geçti

Altay tankı seri üretime geçti

İstanbul semalarında leylek alarmı

İstanbul semalarında leylek alarmı

Mersin’de banyo sırasında feci ölüm: Akıma kapılarak yaşamını yitirdi

Mersin’de banyo sırasında feci ölüm: Akıma kapılarak yaşamını yitirdi

Metruk binadan ceset çıktı

Metruk binadan ceset çıktı

CHP'nin kedisi Şero taburcu oldu

CHP'nin kedisi Şero taburcu oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...