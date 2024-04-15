Şanlıurfa’da müzisyen evinde ölü bulundu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağlayan Eyüp Durusoy, evinde ölü bulundu. Tabancayla vurulduğu öğrenilen Durusoy’un ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’da müzisyen evinde ölü bulundu

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’da bir müzisyen evinde ölü bulundu.

Olay, dün gece geç saatlerde ilçesine bağlı Sarayaltı Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağladığı öğrenilen Eyüp Durusoy’un yalnız yaşadığı evden silah sesi duyuldu.

Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Şanlıurfa’da müzisyen evinde ölü bulundu - 1

Adrese sevk edilen ekipler, Durusoy’u evinde ölü buldu.

Tabancayla vurulduğu bildirilen Eyüp Durusoy’un cenazesi, savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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