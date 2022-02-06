Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü

Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun Başören Mahallesi yakınlarında sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, başka bir otomobile çarptı.

Araçtan inen kişi ya da kişiler, otomobile uzun namlulu silahla ateş açtı.

Saldırıda 34 plakalı otomobilde bulunan Murat Yılmaz (52) ile İbrahim Kızılok (30), olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıkta otomobili terk edilmiş halde bulan ekipler, kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Silahlı saldırıda hasar alan otomobil, çekici yardımıyla otoparka gönderildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 5 Şubat 2022 tarihinde saat 21.00 sıralarında ilimiz Karaköprü ilçesinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda seyir halindeki araca, başka bir araçtan silahla açılan ateş sonucu iki vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Yapılan ilk incelemede; bu olayın ilimiz Siverek ilçesinde 2017 yılında V.U. adlı bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği cinayet ile bağlantılı olduğu değerlendirilmektedir.

Meydana gelen olaya ilişkin adli makamlarca soruşturma başlatılmış olup, fail/faillerin yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma birimlerince bölgede çok yönlü çalışma başlatılmıştır."